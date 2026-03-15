Şahinbey Ampute'den farklı galibiyet - Son Dakika
Şahinbey Ampute'den farklı galibiyet

Şahinbey Ampute\'den farklı galibiyet
15.03.2026 16:44  Güncelleme: 16:45
Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Konya Ampute Futbol Spor Kulübü'nü 5-0 mağlup ederek şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı. Kulüp Başkanı Cuma Güzel, takımın başarısından memnuniyetini ifade etti.

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Konya Ampute Futbol Spor Kulübü Takımını 5-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

Şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerleyen Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Konya Ampute Futbol Spor Kulübü Takımını 5-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Mavi-beyazlı takım için önemli karşılaşmalardan birisi olan Konya Ampute Futbol Spor Kulübü Takımı maçı kayıpsız atlatılırken alınan farklı galibiyetle rakiplere adeta gözdağı verildi. Centilmence geçen karşılaşmayı Şahinbey Belediye Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Soydabircan'da izledi.

"Oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ediyorum"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, takımın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şahinbey Belediyespor'un hedefi şampiyonluk. Bu yolda bir engeli daha aştık. Rakibimiz bu hafta Konya Ampute Futbol Spor Kulübü Takımıydı ve rakibimizi 5-0 mağlup ettik. Zorlu hava şartlarına rağmen ortaya konan oyundan dolayı her iki takımın oyuncularını ve teknik ekibini kutluyorum. Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun verdiği desteklerle inşallah bu sezon şampiyon olacağız" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şahinbey Ampute'den farklı galibiyet - Son Dakika

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
İstanbul’da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı İstanbul'da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

16:48
Vahim iddia: İsrail, İran’a nükleer silah kullanmayı düşünüyor
Vahim iddia: İsrail, İran'a nükleer silah kullanmayı düşünüyor
16:16
UEFA’dan şok karar Dev final iptal oldu
UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu
15:47
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
15:44
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
15:20
İlber Ortaylı’nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi
İlber Ortaylı'nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi
15:11
Savaşın başından bu yana bir ilk İran devlet televizyonu da doğruladı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
SON DAKİKA: Şahinbey Ampute'den farklı galibiyet - Son Dakika
