Şahinbey Ampute\'den farklı galibiyet

Şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerleyen Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Konya Ampute Futbol Spor Kulübü Takımını 5-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Mavi-beyazlı takım için önemli karşılaşmalardan birisi olan Konya Ampute Futbol Spor Kulübü Takımı maçı kayıpsız atlatılırken alınan farklı galibiyetle rakiplere adeta gözdağı verildi. Centilmence geçen karşılaşmayı Şahinbey Belediye Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Soydabircan'da izledi.

"Oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ediyorum"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, takımın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şahinbey Belediyespor'un hedefi şampiyonluk. Bu yolda bir engeli daha aştık. Rakibimiz bu hafta Konya Ampute Futbol Spor Kulübü Takımıydı ve rakibimizi 5-0 mağlup ettik. Zorlu hava şartlarına rağmen ortaya konan oyundan dolayı her iki takımın oyuncularını ve teknik ekibini kutluyorum. Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun verdiği desteklerle inşallah bu sezon şampiyon olacağız" dedi. - GAZİANTEP