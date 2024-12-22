Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Pendik\'i 8-2 Mağlup Etti

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Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 8-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı ağırladı. İki takım yöneticileri karşılaşma öncesinde dostluk rüzgarı estirirken, Şahinbey Belediye Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'ne çiçek vererek ligde başarılar diledi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Şahinbey Belediye Spor Ampute Futbol Takımı, karşılaşmanın ilk yarısını 5-0 önde tamamlarken ikinci yarıda da rakip filelere 3 gol daha atarak karşılaşmayı 8-2 kazanmasını bildi. Zorlu mücadelede üstün bir performans sergileyen Şahinbey ekibi, sahadan galibiyetle ayrılarak taraftarlarını sevindirdi.

"Her iki takımı da tebrik ediyorum"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, iyi oynayanın kazandığı bir maç olduğunu belirterek, "Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öğütçü ve meclis üyelerini şehrimizde ağırladık. Kendilerine şehrimize geldikleri için teşekkür ediyorum. Teknik heyet ve sporculara başarılar dileyerek iyi oynayanın kazanmasını temenni ettiğimiz bir maçtı. 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümünde alınan bu galibiyeti Gaziantepli vatandaşlarımıza armağan ediyoruz. İyi ve centilmence geçen bir maç oldu. Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun destekleri ile şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

"Önemli yatırımlar yapılmış"

Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öğütçü, Gaziantep'te olmaktan ve yapılan çalışmaları yerinde görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Şahinbey'i kendi evimiz olarak görüyoruz. Çok güzel bir şehir ve Şahinbey Belediyesi'nin şehre ve spora dair önemli yatırımları olduğunu gördük. Güzel bir maç oldu. Şahinbey Ampute Futbol takımını tebrik ediyor şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Başta Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanımız Cuma Güzel'e ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP