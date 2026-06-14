Şahinbey Ampute Futbol Takımı şampiyonluk kupasını kaldırdı - Son Dakika
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Şahinbey Ampute Futbol Takımı şampiyonluk kupasını kaldırdı

Şahinbey Ampute Futbol Takımı şampiyonluk kupasını kaldırdı
14.06.2026 16:19  Güncelleme: 16:21
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Natura Dünyası Ampute Futbol Süper Ligi'nde Şahinbey Ampute Futbol Takımı, son iç saha maçında Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 6-2 yenerek şampiyonluk kupasını taraftarı önünde kaldırdı. Takım, 26 haftalık maratonda 25 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ligin en fazla galibiyet alan takımı oldu.

Natura Dünyası Ampute Futbol Süper Ligi'nde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Şahinbey Ampute Futbol Takımı, ligin son iç saha maçında Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 6-2 mağlup ederek şampiyonluk kupasını taraftarı önünde kaldırdı.

Sezon boyunca sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Şahinbey Ampute Futbol Takımı, hücumdaki etkili oyunu ve savunmadaki disiplinli görüntüsüyle rakiplerine üstünlük kurdu. Kendi sahasında Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü ağırlayan mavi-beyazlı ekip, karşılaşmayı 6-2 kazanarak şampiyonluğunu taçlandırdı. Maçın ardından düzenlenen törende futbolcular büyük sevinç yaşarken, şampiyonluk kupası da coşkuyla havaya kaldırıldı. Karşılaşmayı Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, Şahinbey Belediyespor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, protokol üyeleri ve çok sayıda taraftar takip etti.

Üst üste ikinci, toplamda beşinci şampiyonluk

Ligin bitimine bir hafta kala deplasmanda Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Şahinbey Ampute Futbol Takımı, üst üste ikinci, toplamda ise beşinci kez lig şampiyonluğuna ulaştı.

En fazla galibiyet alan takım

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, 26 haftalık lig maratonunu 25 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Sezon boyunca rakip fileleri 114 kez havalandıran mavi-beyazlı ekip, kalesinde ise yalnızca 12 gol gördü. Bu performansıyla ligin en fazla galibiyet alan takımı olmayı başaran mavi-beyazlı ekip, sezonu şampiyon olarak tamamladı.

"Takımımız başarıdan başarıya koşuyor"

Takımın sahada büyük fedakarlıklarla oynadığını ve başarıdan başarıya koştuğunu söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Futbolu takımımız yıllardan beri büyük bir başarıya imza atıyor. 5 defa Türkiye Süper Lig şampiyonluğu, bu şampiyonlukla beraber 5. oldu. 4 defa Türkiye Kupası'nı aldı. 2 defa Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Takımımız başarıdan başarıya koşuyor. Ben kulüp başkanımızı, değerli yönetimimizi, antrenörümüzü, değerli sporcularımızı, tabii kıymetli taraftarlarımızı yürekten kutluyorum. Spor engel tanımaz diyoruz. Engelli olmak spor yapmaya engel değil. Bunu sahada en güzel Ampute takımımız gösteriyor. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum. Tekrar takımımızı yürekten kutluyorum. Şampiyonluğun hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah arkası gelecek, emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

"Sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ise futbolcuları tebrik ederek, Bu etkinlik için yüreğini ortaya koyarak mücadele eden, bütün futbolcularımızı, sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Biz her sene tebrik etmekten yorulduk ama onlar şampiyonluktan yorulmadı"

Şahinbey Ampute Futbol Takımından Avrupa ve dünya şampiyonlukları beklediğini dile getiren Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Spor yapan herkesi tebrik ediyorum. Ampute Ligi'nde yer alan bütün takımları, onları destekleyen herkesi, bugün buraya gelen ve centilmence mücadele eden Pendik Ampute Futbol Kulübü'nü tebrik ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hoş geldiler, sefa geldiler. Ben ne yaparsam en iyisini yaparım ve hep en yukarıya hedeflerim diyen ve bunu da başaran Şahinbey Belediye Başkanımızı, tüm ekibini, Şahinbey Ampute Futbol takımımızı bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum. Biz her sene tebrik etmekten yorulduk ama onlar şampiyonluktan yorulmadı. Aynı şekilde devamını diliyorum. Avrupa ve dünya şampiyonlukları beklediğimizi ifade ediyorum. Sonuna kadar yanlarında ve destekçileri olduğumuzu da bir kez daha belirtiyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ve Şahinbey Ampute Futbol Takımını tebrik etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şahinbey Ampute Futbol Takımı şampiyonluk kupasını kaldırdı - Son Dakika

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