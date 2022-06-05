Şahinbey Ampute tek golle kazandı: 1-0 - Son Dakika
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Şahinbey Ampute tek golle kazandı: 1-0

05.06.2022 16:46
Şahinbey Ampute tek golle kazandı: 1-0

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Pendik Engelliler Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Pendik Engelliler Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda ligin güçlü takımlarından Pendik Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlanırken, ikinci yarında Mavi-beyazlı ekip Abderraouf Ouchenne'nin kaydettiği golle maçtan 1-0 galip ayrılmasını bildi.

"Teknik ekibi ve oyuncularımı tebrik ediyorum"

Deplasmanda oynanan karşılaşmada takımını yalnız bırakmayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı teknik ekibi ve oyuncuları tebrik ederek, "Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun destekleriyle Şahinbey Belediyespor olarak ligde çok iyi sonuçlar alıyoruz. Pendik Engelliler Spor Kulübü güçlü bir rakip ve ligde çok önemli bir yerde bulunuyor. Böylesi güçlü rakibi 1-0 da olsa geçmek bizi mutlu etti. Haftaya ligin son maçı olan Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol takımı ile karşılaşacağız. Final niteliğinde geçecek bir karşılaşma Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol takımını mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz. Bu karşılaşmada taraftarlarımızın tribünleri doldurarak bizleri yalnız bırakmamasını istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey Ampute tek golle kazandı: 1-0
Şahinbey Ampute tek golle kazandı: 1-0

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Kaynak: İHA

Şahinbey, gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şahinbey Ampute tek golle kazandı: 1-0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şahinbey Ampute tek golle kazandı: 1-0 - Son Dakika
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