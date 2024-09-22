Şahinbey Belediye Ampute Futbol Takımı İtalya\'da Şampiyonluk Peşinde

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Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı 20-22 Eylül tarihlerinde İtalya'da düzenlenen şampiyonada Cork City'yi 5-0, Everton'ı 1-0 mağlup etti.

20-22 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Sassuolo kentinde 8 takımın katılımıyla gerçekleşen turnuvaya katılan Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı 5 Ganalı oyuncusuna vize verilmemesine rağmen ortaya koyduğu mücadeleci futbol ile Ampute Futbol severlerin takdirini topladı.

Daha önce 2 kez kazandı

Ülkemizi Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde başarı ile temsil eden Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı daha önce kupayı iki kez kazandı. Kupayı, 2021 ve 2023 yıllarında kazanan Şahinbey Belediyespor Ampute Futbol Takımı, yeni sezonda da hedeflerini yüksek tutuyor. - GAZİANTEP