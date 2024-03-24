Şahinbey Belediye Ampute Futbol Takımı Trabzon Ortahisar\'ı 5-1 Mağlup Etti

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Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Trabzon Ortahisar Belediye Ampute Spor Kulübü'nü 5-1 mağlup etti.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Trabzon Ortahisar Belediye Ampute Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. İki takımında centilmence mücadele ettiği karşılaşmadan mavi beyazlı ekip sahadan 5-1 galip ayrıldı.

"Her iki takımıda tebrik ediyorum"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı oyuncuları ve teknik heyeti tebrik ederek, "Alınan galibiyetten dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum. Ligin güçlü takımlarından Ortahisar Belediye Spor Ampute Futbol Kulübü'nü 5-1 gibi net bir skorla mağlup ettik. Maçtan çok iki takımında centilmence mücadele etmesi ve Trabzonlu kardeşlerimizin takımımızı çok iyi ağırlaması bizleri mutlu etti. Her iki takımında oyuncularını ve teknik ekibini tebrik ediyorum" dedi. - GAZİANTEP