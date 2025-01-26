Şahinbey Belediye Spor, İzmir'de Galip Gelerek Çıkışını Sürdürdü - Son Dakika
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Şahinbey Belediye Spor, İzmir'de Galip Gelerek Çıkışını Sürdürdü

Şahinbey Belediye Spor, İzmir\'de Galip Gelerek Çıkışını Sürdürdü

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek ligdeki başarılı serisini devam ettirdi. Kulüp başkanı Cuma Güzel, şampiyonluk yolundaki mücadele için oyuncularını tebrik etti.

26.01.2025 15:42  Güncelleme: 15:44
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Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 1-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. İçeride ve dışarıda aldığı seri galibiyetlerle ligdeki çıkışını sürdüren mavi-beyazlı ekip bu çıkışını İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı karşısında da sürdürerek güçlü rakibini 1-0 mağlup etti.

"Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştık"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı teknik heyeti ve oyuncuları tebrik ederek, "Çıktığımız her maçta Gaziantep'i ve Şahinbey'i en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Haftayı galibiyetle kapattığımız için mutluyum. Şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bıraktık. Ortaya konan mücadeleden dolayı her iki takımın oyuncularını ve teknik heyetini tebrik ediyorum. İki takımında sahada kora kor mücadelesi vardı. Ancak ortaya konan bu mücadeleden galip ayrılan taraf biz olduk. Bir kez daha oyuncularımı ve teknik ekibi kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Şahinbey, 3-sayfa, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şahinbey Belediye Spor, İzmir'de Galip Gelerek Çıkışını Sürdürdü - Son Dakika

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