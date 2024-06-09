Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
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Spor

Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı Avrupa Şampiyonu

Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı sporcuları, Ampute Futbol Milli Takımı'nda gösterdikleri başarılı performansla Avrupa Şampiyonu oldu. Şahinbey Belediyesi'nin gururu olan futbolcular, Türk halkına moral verdi.

09.06.2024 13:53
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Ampute Futbol Milli Takımı'nda bulunan Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı sporcuları, Avrupa Şampiyonu olarak ortaya koydukları performansla Gaziantep'in ve Türkiye'nin gururu oldu.

Ampute Futbol Milli Takımı, başarılı performansıyla Avrupa Şampiyonu oldu. Başarıda büyük emekleri olan Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı oyuncuları Fuat Taştan ve Kemal Güleç ortaya koydukları performanslarıyla Avrupa Kupasını Milli Takım müzesine getirme sevinci yaşadı. Milli Ampute futbolcular, bu başarı ile Türk halkına moral verirken İspanya'nın 3-0 mağlup edildiği karşılaşma öncesinde Milli Takım'a destek vermek için İspanya'ya giden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel ve Antrenör Fatih Karakuş karşılaşma sonrasında futbolcuları tebrik etti.

"Onlarla gurur duyuyorum"

Milli Takımın İspanya karşısında aldığı başarıyı tebrik eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, alınan bu tarihi başarıdan dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Ülkemizin tarihe damga vurduğu günlerden birini yaşıyoruz. Ampute Futbol Mili Takımı'nın aldığı başarıda sporcularımızın da olması bizleri gururlandırdı. Türk sporuna damga vurdular. Alınan bu başarıda Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı oyuncularının olması bizleri ayrıca gururlandırıyor. Alınan bu başarı Şahinbey Belediyesi olarak spora verdiğimiz yatırımların ne kadar doğru olduğunun bir göstergesidir" dedi.

"Yürekleriyle oynadılar"

Ampute Futbol Milli Takımını yalnız bırakmayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel ise karşılaşma sonrasında alınan başarıyı tebrik ederek, "Öncelikle alınan başarıdan dolayı Ampute Milli takımını kutluyorum. Alınan başarıda Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı oyuncularımızın da olması bizleri ayrıca gururlandırdı. Tüm Milli Takım sporcularını kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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