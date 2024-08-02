Şahinbey Belediyesi U10 Futbol Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Şahinbey Belediyesi U10 Futbol Turnuvası Tamamlandı

Şahinbey Belediyesi U10 Futbol Turnuvası Tamamlandı

Şahinbey Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği U10 sporcularının katıldığı Futbol Okulları arası turnuvası tamamlandı. 20 takım ve 400 sporcu katıldığı turnuvada dereceye giren takımlara kupa, madalya ve hediyeler verildi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tüm sporcuları tebrik ederek başarılı bir turnuva olduğunu belirtti.

02.08.2024 16:51  Güncelleme: 16:52
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Şahinbey Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği U10 sporcularının katıldığı Futbol Okulları arası turnuvası tamamlandı.

Şahinbey Belediyesi'nin ASKF işbirliği ile düzenlediği ve U10 sporcularının katıldığı (2014-2015 doğumlu) Futbol Okullarının karşılaşmaları tamamlandı. 18 Temmuz 2024 Günü Akkent Spor Köyü Ampute Futbol Sahasında başlayan turnuvaya 20 takım 400 sporcu katılırken dereceye giren takımlara kupa madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

"Tüm sporcuları tebrik ediyorum"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu oyuncuları ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ederek, "20 takımımızın ve 400 sporcumuzun katıldığı U10 Futbol turnuvasında çok güzel maçlar izledik. Turnuvaya katılan tüm çocuklarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hepsi benim için çok başarılı. Buraya çıkıp oynamak bu cesareti göstermek ve emek vermek çok önemli. Hepsinin kıran kırana mücadele ettiğini gördüm. Tüm çocuklarımızın kendine has yeteneği var. Bu yeteneklerin geleceğe hazırlanmaları için U10 Futbol turnuvası düzenledik. Başarılı bir turnuva oldu emeği geçen hocalarımıza ve takımlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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