Şahinbey Belediyespor EAFF Şampiyonlar Ligi'nde

İtalya'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun ilk gününde Şahinbey Belediyespor bir galibiyet, bir mağlubiyet yaşadı.
Sassuolo kentinde düzenlenen organizasyonda Şahinbey Belediyespor, ilk maçında Polonya'dan Wisla Krakow'a 3-0 yenildi.
Günün ikinci mücadelesinde Fransa'nın Paris ekibiyle karşılaşan Şahinbey Belediyespor, maçtan 5-0 galip ayrıldı.
Şahinbey Belediyespor, gruptaki son maçında yarın İngiltere'nin Everton ile mücadele edecek.
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