Şahinbey Belediyespor Finali Kaçırdı

İtalya'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nde Şahinbey Belediyespor, yarı finalde İspanya'nın CD Flamencos takımına 1-0 yenilerek final şansını kaybetti. Şahinbey Belediyespor, organizasyonda üçüncülük maçı oynayacak.
Sassuolo kentindeki organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Şahinbey Belediyespor, yarı final maçında İspanya'nın CD Flamencos takımıyla karşılaştı.
Müsabakadan 1-0 mağlup ayrılan Şahinbey Belediyespor, organizasyonda Vicenza- Wisla Krakow karşılaşmasını kaybeden ekiple üçüncülük maçına çıkacak.
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