Şahinbeyli sporcularından bir başarı daha - Son Dakika
Üye Girişi

Şahinbeyli sporcularından bir başarı daha

25.03.2022 16:39
Şahinbeyli sporcularından bir başarı daha

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Efe Çelik, Van'da düzenlenen ortaokullar arası yarı final müsabakalarında üçüncü oldu.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Efe Çelik, Van'da düzenlenen ortaokullar arası yarı final müsabakalarında üçüncü oldu.

19- 21 Mart tarihlerinde Van da yapılan Ortaokullar Arası Yarı Final müsabakalarında Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Efe Çelik, 45 kilogramda üçüncü olarak 16-18 Nisan tarihleri arasında Sivas'ta yapılacak olan Ortaokullar Arası Türkiye Finalleri'ne gitmeye hak kazandı.

"Sporcumuzu tebrik ediyorum"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, elde edilen başarının şehir adına gurur verici olduğunu belirterek, "Sporcumuzun başarılarını daha da ileriye taşıması için elimizden geleni yapacağız. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, tekvando sporcuları ileride Gaziantep'imizi şampiyonalarda ve olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecektir. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Şahinbeyli sporcularından bir başarı daha

YORUMLAR
500
Van'da 'Kulüpler Arası Halkoyunları Yarışması' sona erdi Van'da 'Kulüpler Arası Halkoyunları Yarışması' sona erdi 350 taekwandocunun katıldığı müsabaka sona erdi 350 taekwandocunun katıldığı müsabaka sona erdi

Şahinbey, gençlik, 21 Mart, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şahinbeyli sporcularından bir başarı daha - Son Dakika


Son Dakika
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
16:36 AK Partili Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye tepkisi dinmiyor!
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, "Barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın" diyecek
16:30 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kucaklaşmadığımız kesimlerle kucaklaşmak istiyoruz!
16:21 TÜİK açıkladı: Son 5 yılda yaşlı nüfus arttı, 100 yaş ve üzeri en fazla yaşlıya sahip illerden biri İstanbul oldu
16:16 Mesut Özil kadro dışı bırakıldı ama "Aslolan Fenerbahçe'dir" diyerek, taraftarın gönlüne taht kurdu
16:15 Nurgül Yeşilçay bir kase çorbaya 132 TL ödeyince, kendini tutamadı: Uçmuş bunlar!
16:04 Beşiktaş Başkanı Çebi açıkladı: Valerien Ismael'in gelmesini eski hoca Önder Karaveli istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 17:13:59. #1.12#
SON DAKİKA: Şahinbeyli sporcularından bir başarı daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement