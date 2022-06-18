Sait Aybak, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı adayı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sait Aybak, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı adayı oldu

18.06.2022 16:04
Sait Aybak, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı adayı oldu

Adıyaman FK Başkanı Sait Aybak, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı'na adaylığını koydu.

Adıyaman FK Başkanı Sait Aybak, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı'na adaylığını koydu. Alt liglerde birçok problem olduğuna dikkat çeken Aybak, "Futboldaki adaletsizliği ortadan kaldırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Adıyaman FK'nın başkanlığını yürüten Sait Aybak, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı olmak için adaylığını açıkladı. Adaylık açıklamasının ardından İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Aybak, önceliklerinin futboldaki adaletsizliği ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti. Seçilmesi durumunda bütün kulüpleri bir araya toplayarak sorunlar için çözüm bulmaları gerektiğine dikkat çeken Sait Aybak, " Türkiye'de A'dan Z'ye her şeyin fiyatı yükseldi. Bu durum futbola da yansıdı. Fakat federasyonun bize verdiği taahhüt ve rakamlar yerinde kaldı. Bununla ilgili çalışma yapacağız. Yine bazı kulüpler yatırım yapabiliyor, piyasada dengesizlik oluşturabiliyor. Bununla ilgili tavan taban fiyat oluşmalı. Federasyon eliyle mi oluşur, Kulüpler Birliği kararıyla mı oluşur buna bakacağız. Bunun haricinde futbolda kanayan yaramız var. Bunları dile getirip iyileştirilmesi için çaba sarf edeceğiz. Seçilmek için bu vaatlerde bulunacağız" açıklamasını yaptı.

"Alt liglere verilen vaatler yerine getirilmiyor"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin seçilmesinden sonra ilk önce umutlandıklarını söyleyen Sait Aybak, "Ancak göreve geldikleri gibi Süper Lig yayın gelirlerinin alt liglere aktarılan parasının kesilmesini oyladılar. Yeni başkan olması hasebiyle, yaşanan bu dengesizliği anlatacağız kendisine. Süper Lig'de bir kulüp senede 100 milyon alıyorsa, TFF 1. Lig'de de 20 milyona yakın bir para veriliyor. Ama 2. Lig'e 3-4 milyon verileceği belirtilip, bunun da yarısı veriliyor. Bu adaletsizliğin giderilmesi gerekiyor. İyi çalışmalar yapacağız. Bu sorunlar dile getirildiği zaman, federasyon nezdinde çözüm bulunmazsa, biz de Kulüpler Birliği olarak hareket edeceğiz. Güç birliği yapıldığı zaman yaptırmak istediklerimizi yaptırabiliriz. Şu anda birçok kulüp bu konulardan şikayetçi ve bunları çözmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Mehmet Büyükekşi: TFF'nin yeni başkanı kimdir? Mehmet Büyükekşi: TFF'nin yeni başkanı kimdir?
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, İhlas Haber Ajansı, Adıyaman, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sait Aybak, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı adayı oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 16:10:36. #1.11#
SON DAKİKA: Sait Aybak, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı adayı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement