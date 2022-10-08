- Sait Karafırtınalar: "Duran toptan gol yiyerek iki puan kaybettik"

ANKARA - Ankara Keçiörengücü beraberliği ardından konuşan Boluspor Teknik Direktörü Sait Fırtınalar, "Duran toptan gol yiyerek iki puan kaybettik" dedi.

Spor Toto 1.Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Boluspor'da maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sait Karafırtınalar, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Biz de kolay gol yiyen bir takım değildik. Mücadelesi yüksek bir maç olacağı belliydi zaten. İlk yarı beklediğimiz gibi ikinci bölge savunması yaparak rakibin ataklarını savurmaya çalıştık bunda da başarılı olduk. Duran toptan gol yiyerek iki puan kaybettik" dedi.