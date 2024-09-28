Sakarya, 2025 Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası\'na Ev Sahipliği Yapacak

Spor

İsviçre'nin Zürih şehrinde gerçekleşen 193. UCI Genel Kurulu'nda, Sakarya'nın 2025 yılı Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası resmen onaylandı. UCI Başkanı David Lappartient, dünya şampiyonası organizasyon yetki belgesi ve dünya şampiyonu formasını Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'na teslim etti.

İsviçre'nin Zürih şehrinde gerçekleşen 193. UCI Genel Kurulunda, Sakarya'nın 2025 yılı Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası resmen onaylandı. UCI Başkanı David Lappartient, Dünya Şampiyonası organizasyon yetki belgesi ve Dünya Şampiyonu formasını, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve disiplin kurulu üyesi ve aynı zamanda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar'a teslim etti.

Alınan yetki belgesi ile Türkiye ve Sakarya ilk kez 20- 21 Haziran 2025 tarihlerinde, Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası disiplininde ev sahipliği yapacak. - ANTALYA