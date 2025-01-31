Sakarya Basketbol, İBB Spor ile Karşılaşacak

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Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, 14. hafta mücadelesinde İBB Spor'a konuk olacak. 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak. Son 3 maçını kazanan Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde ikinci yarıya galibiyet serisi ile başlayan Büyükşehir Basketbol, 1 Şubat Cumartesi günü İBB Spor'a konuk olacak. Ligin ikinci yarısında üst üste 3 maçını kazanarak çıkışa geçen Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, İstanbul'da kazanıp seriyi sürdürmek istiyor. Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı 14. hafta karşılaşmasında İBB Spor'a konuk olacak. 1 Şubat Cumartesi günü Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. - SAKARYA