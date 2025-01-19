Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, 12. Haftanın kapanış mücadelesinde Gemlik'e konuk olacak.
Türkiye Erkekler Basketbol 2.Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı 12. Hafta karşılaşmasında Gemlik'e konuk olacak. 20 Ocak Pazartesi günü Gemlik Spor Salonu'nda oynanacak haftanın kapanış karşılaşması saat 18.00'da başlayacak. - SAKARYA
Son Dakika › Spor › Sakarya BSB, Gemlik ile Kapanışı Yapacak - Son Dakika
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