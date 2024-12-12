Sakarya Büyükşehir Basketbol, Bornova Belediyesi ile karşılaşacak

Türkiye Basketbol 2. Ligi 8. haftasında Bornova Belediyesi'ne konuk olacak Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı ikinci galibiyetini almak için parkeye çıkacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Erkekler Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin 8. haftasında Bornova Belediyesi'ne konuk olacak. 13 Aralık Cuma günü Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 18.00'da başlayacak. Ligdeki tek galibiyeti bulunan Büyükşehir Basketbol, ikinci galibiyetini almak için parkeye çıkacak. - SAKARYA
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