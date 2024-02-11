Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Cedi Osman Spor Kulübü'nü mağlup etti - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Cedi Osman Spor Kulübü'nü mağlup etti

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Cedi Osman Spor Kulübü\'nü mağlup etti

Erkekler Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, hazırlık maçında Cedi Osman Spor Kulübü'nü 79-63 skorla mağlup etti. İstanbul'da oynanan maçta Büyükşehir Basketbol Takımı, üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.

11.02.2024 15:17
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Erkekler Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, hazırlık maçı karşılaşmasında Cedi Osman Spor Kulübü'nü 79-63 skorlu mağlup etti.

Erkekler Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Büyükşehir Basketbol Takımı, İstanbul'da Cedi Osman Spor Kulübü ile deplasman sahasında hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İstanbul Pamuk Spor tesislerinde oynanan mücadeleye Büyükşehir Basket Takımı Fırat Töz, Anıl Sungur, Kağan Kavral, Berat Kazım Gümüş ve Tolga Deliktaş 5'lisi ile başladı. Karşılıklı sayılarla geçen ilk çeyrekte üstünlük kuran Büyükşehir, ilk yarıyı da galip tamamladı. İkinci yarıda rakibi karşısında kontrollü savunma ve hızlı hücum ile üstünlüğü sürdüren Büyükşehir, son çeyrekte farkı açarak Büyükşehir sahadan 79-63 galip geldi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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