Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı Sancaktepe\'yi 3-0 Mağlup Etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, Ampute Futbol 1. Ligi'nde Sancaktepe Ampute Takımını 3-0 mağlup etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, Ampute Futbol 1. Ligi'nde şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Son olarak Sancaktepe Ampute Takımı ile karşı karşıya gelen temsilci, maçtan 3-0 galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağladı. Üç puanı üç golle alan takım, 21 Ocak Pazar günü Kayseri Erciyes Ampute Takımı ile karşılaşacak. - SAKARYA