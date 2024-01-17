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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı Sancaktepe'yi 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı Sancaktepe'yi 3-0 Mağlup Etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, Ampute Futbol 1. Ligi'nde Sancaktepe Ampute Takımını 3-0 mağlup etti. Şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde eden takım, bir sonraki maçta Kayseri Erciyes Ampute Takımı ile karşılaşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı Sancaktepe\'yi 3-0 Mağlup Etti
17.01.2024 - 13:05,  Güncelleme: 13:06
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, Ampute Futbol 1. Ligi'nde Sancaktepe Ampute Takımını 3-0 mağlup etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, Ampute Futbol 1. Ligi'nde şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Son olarak Sancaktepe Ampute Takımı ile karşı karşıya gelen temsilci, maçtan 3-0 galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağladı. Üç puanı üç golle alan takım, 21 Ocak Pazar günü Kayseri Erciyes Ampute Takımı ile karşılaşacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı Sancaktepe'yi 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı Sancaktepe'yi 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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