Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Sporcuları Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası\'nda Şampiyon Oldu

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet sporcuları Furkan Akçam Erzurum'da düzenlenen XCC-XCO-XCE Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası'na şampiyon oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet sporcuları Furkan Akçam ve Emre Yuca, yaşadıkları şehre önemli bir başarı daha kazandırdı. Erzurum'da düzenlenen XCC-XCO-XCE Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda katılan temsilcilerimiz, sergiledikleri performanslarla göz doldurdu. 14 kategoride toplamda 210 sporcunun katıldığı organizasyonda, sporcularımızdan Furkan Akçam, XCO Elit Erkekler kategorisinde üçüncü, XCC Elit Erkekler kategorisinde ikinci ve XCE Erkekler kategorisinde birinciliği elde ederek Eliminatör Türkiye Şampiyonu oldu. Bir diğer kategori olan Under Erkekler XCO yarışında ise başarılı sporcumuz Emre Yuca, üçüncü olarak podyumda yerini aldı. - SAKARYA