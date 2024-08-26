Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı Kayseri'de Başarıya Ulaştı - Son Dakika
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Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı Kayseri'de Başarıya Ulaştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı Kayseri\'de Başarıya Ulaştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, Kayseri'de düzenlenen MTB Cup C1 yarışlarında gümüş madalya kazandı ve takım kategorisinde ikinci oldu. Bu başarıyla birlikte Sakarya'nın spor alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

26.08.2024 15:08  Güncelleme: 15:09
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, Kayseri'de katıldıkları MTB Cup C1 yarışlarında fırtına gibi esti. Furkan Akçam gümüş madalya sahibi olurken, takım kategorisinde de ikincilik başarısı geldi. Bu sonuçla bisiklet takımı, bir başarıyı daha Sakarya'nı hanesine yazdırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sporun her dalında başarıdan başarıya koşuyor, şehrin ismi Türkiye'de ve dünyada büyük başarılarla anons ediliyor. Özellikle son dönemde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi tesisinin yapılması, bisikletin şehrin bir parçası olmasından sonra başarılara yenilerini ekleyen Bisiklet Takımı, son olarak Kayseri'ye gitti.

MTB Cup C1 yarışlarına katılan takım, nefes kesen mücadelenin içinde Sakarya için ter döktü. Düzenlenen yarışlarda, takım sporcularından Furkan Akçam yarışları ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. 50 sporcunun mücadele ettiği zorlu parkurda sporcumuz Furkan Akçam, gösterdiği performansla göz doldurdu. Zorlu mücadelede Büyükşehir Belediyesi takım halinde ise yarışları ikinci sırada tamamlayarak bisiklet dalında önemli bir başarıya ulaştı.

Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "Sakarya'mız sporun her dalında var ve her gün yepyeni bir başarıya ulaşıyoruz. Özelikle ismi bisikletle anılan şehrimize bir gümüş madalya ve bir ikincilik daha kazandırdık. Sporcuyu desteklemeye, spora değer katmaya devam edeceğiz. Sporcumuz Furkan Akçam ve takımı tebrik ediyoruz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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