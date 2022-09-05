Atletizmde altın madalya geldi - Son Dakika
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Atletizmde altın madalya geldi

05.09.2022 16:28
Atletizmde altın madalya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm Sporcusu Ali Turan, bu yıl 14'ncüsü düzenlenen İsmail Akçay Yol Koşusu'nda birinci olarak altın madalyaya uzandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm Sporcusu Ali Turan, bu yıl 14'ncüsü düzenlenen İsmail Akçay Yol Koşusu'nda birinci olarak altın madalyaya uzandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm sporcusu Ali Turan, 60-65 yaş grubunda katıldığı İsmail Akçay Yol Koşusu'nda birinci oldu. Balıkesir'de düzenlenen yarışların bu yıl 14'ncüsü gerçekleştirilirken, turnuvaya uluslararası alandan da birçok sporcu katıldı. Toplamda 500 sporcunun katıldığı yarışlarda büyük bir mücadele veren sporcumuz, nefes kesen yarışların ardından altın madalyaya uzandı.

Yarışların ardından konuşan Turan, önemli olan kulübün başarısı diyerek, "Bizler çıktığımız tüm yarışlarda elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar sergiliyoruz. Elbette kazandığımız başarılar bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Ancak burada daha önemli olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübümüzün ve şehrimizin başarısıdır. Burada kazandığım birinciliği kulübümüze ve şehrimize armağan ediyorum" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İsmail Akçay, Balıkesir, Atletizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atletizmde altın madalya geldi - Son Dakika

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