Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sporcuları Başarılarına Devam Ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları çeşitli dallarda elde ettikleri başarılarla adlarından söz ettirmeye devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü katıldığı organizasyonlarda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi güreş sporcuları, 4. Geleneksel Balıkesir Gömeç Ulubeyler Yağlı Güreşleri'nde çayıra çıktı. Birbirinden zorlu anlara sahne olan organizasyonda, Sakarya Büyükşehirli sporcular Yunus Emre Baycan deste küçük boy kategorisinde ikinci, Semih Curoğlu Küçükorta küçük boy kategorisinde ikinci ve Yusuf Erdoğan Büyükorta kategorisinde üçüncü olmayı başardı. Eskişehir'de gerçekleştirilen Şükrü Saban Yol Koşusunda ter döken atletizm sporcularından Esila Duru Şenol, Küçük Kızlar genel klasmanında ikinci, Betül Sena Tercan beşinci ve Ecem Şura Ünlü altıncı oldu. Büyük erkeler de ise Hüseyin Özkan genel klasman da 8'inci sıraya yerleşti. Bir diğer organizasyon olan Erol Kumcuoğlu MTB CUP C2 Uluslararası ve Ulusal yarışında Sakaryalı sporcular podyumu boş bırakmadı. Ankara'da gerçekleştirilen organizasyonda, Yuşa Kerim Kaba U11 kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Bir diğer sporcumuz Furkan Akçam ise Elit erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi olmayı başardı. - SAKARYA