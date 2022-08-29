Büyükşehirin güreş takımı 1.Lig'de - Son Dakika
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Büyükşehirin güreş takımı 1.Lig'de

29.08.2022 11:39
Büyükşehirin güreş takımı 1.Lig'de

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Güreş Takımı, 2. Lig müsabakalarında 18 takım arasından 2'nci olarak 1. Lig'e yükseldi.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Güreş Takımı, 2. Lig müsabakalarında 18 takım arasından 2'nci olarak 1. Lig'e yükseldi.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Büyük erkekler serbest güreş 2. Lig müsabakalarında boy gösteren sporcular, 18 takım arasından ikinci olarak Türkiye 1. Ligi'ne terfi etmeye hak kazandı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, güreş takımının elde ettiği başarıdan duyulan memnuniyet ifade edilerek, "Ata sporumuz olan yağlı güreşlerde bizleri üst üste gururlandıran pehlivanlarımızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Büyükşehir Belediyespor Güreş Takımımız artık Türkiye 1. Ligi'nde mücadele edecek. Şehrimiz sporuna armağan olsun" denildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükşehirin güreş takımı 1.Lig'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükşehirin güreş takımı 1.Lig'de - Son Dakika
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