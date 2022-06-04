Sakarya Büyükşehir bisiklette madalyaları bırakmıyor

Sakarya Büyükşehir bisiklet takımı sporcuları katıldıkları yarışlardan madalyalar ile dönmeye devam ediyor. 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Türkiye Güzellikleri mayosunun sahibi olan Batuhan Özgür, Kayseri'de yapılan Türkiye Şampiyonası 5. Etap yol yarışlarında 1'inci oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı sporcuları katıldığı yarışlardan başarılarla ayrılmaya devam ediyor. Bisiklet Şehri Sakarya'yı pedal çevirdikleri her yarışta gururlandıran sporcular, son olarak Kayseri ve Ankara'da katıldıkları organizasyonlardan madalya ile döndü.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Türkiye Güzellikleri mayosunun sahibi olan ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nden ilk geçen sporcu ünvanını elde eden Batuhan Özgür, 25-26 Mayıs tarihlerinde Kayseri'de gerçekleşen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 5. Etap yol yarışlarında 1'inci oldu. 29 Mayıs Pazar günü Ankara'da tamamlanan Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonasında ise Furkan Akçam 3'üncülük elde ederek podyuma çıkmaya hak kazandı. - SAKARYA