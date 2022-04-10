Sakarya Büyükşehirli sporcu Sırbistan'da ikinci oldu - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehirli sporcu Sırbistan'da ikinci oldu

10.04.2022 14:11
Sakarya Büyükşehirli sporcu Sırbistan'da ikinci oldu

Milli takıma seçilerek Sırbistan'ın Cacak kentinde düzenlenen Golden Belt karate müsabakalarına katılmaya hak kazanan Sakarya Büyükşehir Belediye sporcusu Fatih Şen, gümüş madalyanın sahibi odu.

Milli takıma seçilerek Sırbistan'ın Cacak kentinde düzenlenen Golden Belt karate müsabakalarına katılmaya hak kazanan Sakarya Büyükşehir Belediye sporcusu Fatih Şen, gümüş madalyanın sahibi odu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate takımı sporcusu Fatih Şen Sırbistan'da düzenlenen Golden Belt karate müsabakalarında ikincilik elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Karate Büyükler Milli Takım kafilesinde yer alan ve 9-10 Nisan tarihlerinde Sırbistan'ın Cacak kentinde düzenlenen müsabakalarda ülkemizi temsil eden Büyükşehir Belediyesi sporcusu Fatih Şen büyükler kategorisinde aldığı bu madalyanın arkadan gelen genç sporculara ilhan olacağını belirtti. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehirli sporcu Sırbistan'da ikinci oldu

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Sırbistan, Fatih Şen, Sakarya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sakarya Büyükşehirli sporcu Sırbistan'da ikinci oldu - Son Dakika


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