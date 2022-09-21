"TBESF Paratrap Federasyon Kupası" sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

"TBESF Paratrap Federasyon Kupası" sona erdi

21.09.2022 15:24

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Paratrap Federasyon Kupası tamamlandı.

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Paratrap Federasyon Kupası tamamlandı.

Arifiye Atış Poligonu'nda 4 ilden 11 sporcunun mücadele ettiği organizasyonun finalinde 50 atış gerçekleştirildi.

İki günde toplam 125 atış yapan sporculardan Hüseyin Sandal ve Erhan Aydın, kategorilerinde birinciliği kazandı.

Ayakta (PT2) atıcısı olan Sandal ayrıca, 94 puanla ulusal barajı geçerek yurt dışında ülkesini temsil etme hakkı elde etti.

Sporculara madalyalarını Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, TBESF Atıcılık Asbaşkanı Halil İbrahim Sarı, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba verdi.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular ve aldıkları puanlar şu şekilde:

Ayakta (PT2)

1- Hüseyin Sandal 94

Oturarak (PT1)

1- Erhan Aydın - 58

2- Selim Özen - 44

3- Erhan Bakan - 43

YORUMLAR
500
Sakarya'da 'TBESF Paratrap Federasyon Kupası' başladı Sakarya'da 'TBESF Paratrap Federasyon Kupası' başladı Sakarya Diplomasi Akademisi'nde Ukrayna-Rusya savaşı ve Türkiye'nin barıştaki rolü konuşulacak Sakarya Diplomasi Akademisi'nde Ukrayna-Rusya savaşı ve Türkiye'nin barıştaki rolü konuşulacak
Kaynak: AA

Türkiye, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'TBESF Paratrap Federasyon Kupası' sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 1 öldü, 4 yaralı
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
15:34 Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine Ukrayna lideri Zelenski yorum yaptı: Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum
15:24 Rusya, Batı destekli Ukrayna ordusuna karşı yeni hamle yaptı! İşte kısmi askeri seferberlik kapsamına girenler...
15:04 Selena'daki Hades rolüyle hafızalara kazınan Sinan Çalışkanoğlu, yaşadıklarını anlattı: Beni görünce besmele çekerlerdi
14:59 Çorum'da eski eşini öldüren kadın, ilk eşini aradıktan sonra kendi kafasına sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 17:00:47. #1.11#
SON DAKİKA: "TBESF Paratrap Federasyon Kupası" sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement