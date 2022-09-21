Ayakta (PT2) atıcısı olan Sandal ayrıca, 94 puanla ulusal barajı geçerek yurt dışında ülkesini temsil etme hakkı elde etti.

Kaynak: AA

Türkiye, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 'TBESF Paratrap Federasyon Kupası' sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.