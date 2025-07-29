Sakarya'da Spor Tesisleşmesi Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Sakarya'da Spor Tesisleşmesi Hızla Devam Ediyor

Sakarya\'da Spor Tesisleşmesi Hızla Devam Ediyor
29.07.2025 14:07  Güncelleme: 14:09
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gençleri sporla buluşturmak ve şehrin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla 10 futbol, 10 basketbol ve voleybol sahası inşaatına başladı. Başkan Yusuf Alemdar, her ilçeye en az bir spor tesisi kazandırma hedefiyle yatırımlara hız verdiklerini açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın her fırsatta dile getirdiği 'Sporda tesisleşme' adımları, birer birer atılıyor. Şehrin dört bir yanında inşa edilecek spor tesislerinin bir bölümü olan 10 futbol, 10 basketbol ile voleybol sahası projesi süratle başladı. Adapazarı Kurtbey, Erenler Küçükesence, Arifiye Hanlıköy ve Sapanca Akçay'da binlerce genç sporla yetişip büyüyeceği komplekslere yakında kavuşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin, gençleri sporla buluşturmak ve kentin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı 10 futbol, 10 basketbol ve voleybol sahası yapım çalışmaları süratle başladı. Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın her fırsatta dile getirdiği "Sporda tesisleşme" vurgusunun vücut bulması için her gün yeni bir adım atılıyor. Bu çerçevede şehrin dört bir yanında inşa edilecek spor tesislerinin sadece bir bölümü olan yatırımlar için işlemler başladı. Önce Adapazarı Kurtbeyler, sonra Erenler Küçükesence, Arifiye Hanlıköy ve son olarak Sapanca Akçay'da belirlenen arazilerde futbol, basketbol ve voleybol sahalarının bir kompleks şeklinde inşa sürecine geçildi.

Sakarya'nın yeniden Türkiye'nin başarılı sporcularını yetiştirmesi, dünya çapında başarılarda başrol olması ve şehrin gençlerinin gelecek alt yapısını sporla atması için Alemdar'ın talimatıyla yeni bir dönem başlatıldı. Başkan Yusuf Alemdar'ın, "Sporda başarının yolu sağlam altyapı ve tesisleşmeden geçer" anlayışıyla yürütülen projeyle, her ilçeye en az bir spor tesisi ve tüm mahallelere spor sahaları kazandırılması hedefleniyor. Çalışmalar çerçevesinde 25 metre genişliğinde ve 50 metrelik uzunluğunda bin 250 metrekarelik sentetik çim futbol sahası inşa edilecek. Yanına ise 17 metre genişliğe, 25 metre uzunluğa sahip 425 metrekarelik çok fonksiyonlu basketbol ve voleybol sahası yapılacak. Şehir genelinde gerçekleştirilecek spor yatırımlarıyla gençlerin, sporla bütünleşerek kötü alışkanlıklardan uzak tutulması da amaçlanıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakarya'da Spor Tesisleşmesi Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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