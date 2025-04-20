Sakarya\'da Uluslararası Grekoromen Güreş Kampı Ziyareti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, Grekoromen Güreş Takımı ile yabancı sporcuların yer aldığı kampı ziyaret ederek şampiyon sporculara moral oldu, motivasyon aşıladı. Zengin, "Spor, farklı kültür, dil ve renklerden insanı bir araya getiren evrensel bir alandır. Rekabetin yanında dostluğu, saygıyı ve dayanışmayı da teşvik eder" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, Grekoromen Güreş Takımımız ile misafir sporcuların yer aldığı eğitim kampını ziyaret etti. 9 ve 19 Nisan tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitim kampına İsveç, Yunanistan ve Almanya'dan gelen sporcuların yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, İstanbul Başakşehir Spor Kulübü, İstanbul Avcılar Spor Kulübü, İstanbul Gençlik Spor Kulübü, Hendek Olimpik Spor Kulübü yer aldı. Toplamda 180 sporcunun katıldığı ve dostluk maçlarının organize edildiği kampı ziyaret eden Başkan Zengin, sporcuların son durumuyla ilgili antrenörlerden bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Başkan Zengin, "Bugün burada böyle bir atmosferle karşılaşmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Spor, farklı kültür, dil ve renklerden insanı bir araya getiren evrensel bir alandır. Rekabetin yanında dostluğu, saygıyı ve dayanışmayı da teşvik eder. Sizler 10 gün boyunca devam eden bu kampta, fiziksel eğitimlerinizin yanı sıra toplumsal kaynaşmayı ve aynı hedefe birlikte ulaşmanın kodlarını da öğrendiniz. Ben inanıyorum ki, sporun birleştirici ruhu, rekabeti artırdığı gibi dünyayı daha huzurlu bir yer haline getirme potansiyeline sahiptir" diye konuştu. - SAKARYA