Spor

Sakaryalı sporculardan iki ayrı branşta altın madalya

Sakaryalı sporculardan iki ayrı branşta altın madalya
19.01.2026 16:14  Güncelleme: 16:17
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan Ayşe Kaplan ile Adana'daki Yarı Maraton'da 65-69 yaş kategorisinde birinciliği elde eden Ali Turan ile önemli başarılar elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, katıldıkları Türkiye Kick Boks Şampiyonası ve Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'ndan altın madalya ile döndü.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Ayşe Kaplan, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Kaplan, turnuva sonunda altın madalyanın sahibi oldu. Bir diğer başarı ise atletizm branşından geldi. Adana'da gerçekleştirilen 16. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'na katılan Ali Turan, 65-69 yaş kategorisinde parkuru ilk sırada tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. - SAKARYA

17:28
