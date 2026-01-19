Sakaryalı sporculardan iki ayrı branşta altın madalya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, katıldıkları Türkiye Kick Boks Şampiyonası ve Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'ndan altın madalya ile döndü.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Ayşe Kaplan, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Kaplan, turnuva sonunda altın madalyanın sahibi oldu. Bir diğer başarı ise atletizm branşından geldi. Adana'da gerçekleştirilen 16. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'na katılan Ali Turan, 65-69 yaş kategorisinde parkuru ilk sırada tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. - SAKARYA