Sakarya Voleybol Finalde!

28.03.2026 09:40
Sakarya Voleybol, Çanakkale Belediyesi'ni 3-0 ile yenerek Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükseldi.

Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu ekiplerinden Sakarya Voleybol, Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükselmek için mücadele ettiği play-off'ta Çanakkale Belediyesi'ni 3-0 yenerek finale çıkmayı garantiledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alanya'da düzenlenen play-off yarı final etabının ikinci maçında ilk seti 25-19 üstünlükle bitiren Sakarya ekibinin ikinci seti 25-17 ve üçüncü seti 25-16 önde kapattığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Voleybol Kulübü Başkanı Ömer Bektaş, "Bu takım sadece maç kazanmıyor, Sakarya'ya bir ruh kazandırıyor. Bu başarı yılların emeği ama daha bitmedi." ifadesini kullandı.

Başantrenör İdris Demir hedeflerinin Sultanlar Ligi olduğunu belirterek, "Oyuncularım sadece voleybol oynamadı, karakter ortaya koydu. Her sette disiplinli kaldık. Bu galibiyetin anlamı büyük ama yolumuz bitmedi. Finali garantiledik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın son hali 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savaşın sona ermesi için her türlü gayreti sarf etmeye devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savaşın sona ermesi için her türlü gayreti sarf etmeye devam edeceğiz
Tartışma yaratan görüntü Kullanıcılar ikiye bölündü Tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi

09:26
Taraftar akın edecek Galatasaray yeni bir sektöre giriyor
Taraftar akın edecek! Galatasaray yeni bir sektöre giriyor
09:19
Sergio Ramos ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Sergio Ramos ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
09:04
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi İşte son hali
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali
08:36
İran savaşına bir ülke daha katıldı İsrail’e füze attılar
İran savaşına bir ülke daha katıldı! İsrail'e füze attılar
08:13
DEM Partili Bakırhan: Öcalan için İmralı’da bir yer inşa edilmiş
DEM Partili Bakırhan: Öcalan için İmralı’da bir yer inşa edilmiş
07:48
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
