Sakaryaspor 1-2 Esenler Erokspor: Bitiş Zili - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor, 1. Lig'de Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup olarak ligden düştü.

STAT: Yeni Sakarya Atatürk

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Harun Terin

SAKARYASPOR: Szumski, Serkan Yavuz, Burak Bekaroğlu, Arif Kocaman, Teixera, Kwabena (Dk. 61 Emre Demir), Pena (Dk. 89 Alparslan Demir), Vukovic, Poyraz Efe Yıldırım, Kerem Şen (Dk. 61 Doğukan Tuzcu), Melih Bostan (Dk. 46 Zwolinski)

ESENLER EROKSPOR: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Nzaba, Yunus Emre Gedik (Dk. 46 Eray Korkmaz), Jack (Dk. 46 Ömer Faruk Beyaz), Mikail Okyar (Dk. 78 Alper Karaman), Amilton, Recep Niyaz (Dk. 82 Tugay Kacar), Faye, Catakovic (Dk. 88 Berat Luş)

GOLLER: Dk. 16 Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor), Dk. 49 Recep Niyaz, Dk. 80 Catakovic (Esenler Erokspor)

KIRMIZI KART: Dk. 56 Serkan Yavuz (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: Poyraz Efe Yıldırım, Alparslan Demir (Sakaryaspor), Mikail Okyar, Faye (Esenler Erokspor)

1'nci Lig'in 35'inci haftasında Sakaryaspor, sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Sakaryaspor, bitime 3 hafta kala 1'inci Lig'e veda etti.

16'ncı dakikada Sakaryaspor golü buldu. Sağ kanattan Sergio Pena ile kullanılan serbest vuruşta, defanstan çıkan Burak Bekaroğlu düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

41'inci dakikada Esenler Erokspor eşitliğe çok yaklaştı. Jack sağ kanatta buluna Hayrullah ile oynadı. Hayrullah'ın ceza sahasına ortaladığı topa Faye kafa vuruşu yaptı. Faye'nin kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

49'uncu dakikada İstanbul temsilcisi eşitliği yakaladı. Sol kanattan son çizgiye inen Amilton'un ceza sahasına çevirdiği topa geriden gelen Recep Niyaz çok sert vurdu. Top kaleci Szumski'nin solundan ağlara gitti: 1-1.

56'ncı dakikada Sakaryaspor 10 kişi kaldı. Orta alanda ilerleyen Hayrullah'a müdahale yapan Serkan Yavuz, hakem Batuhan Kolak tarafından direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

80'inci dakikada Esenker Erokspor deplasmanda öne geçti. Sağ kanattan Eray'ın yerden çevirdiği topa Recep vurdu. Arka direkten dönen topu Catakovic ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca Sakaryaspor sahadan 2-1'lik skorla yenik ayrıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sakaryaspor, Esenler, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
MOSSAD Başkanı değişti Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor MOSSAD Başkanı değişti! Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var
50 yıllık pizza devi iflas etti Tüm şubeler kapatıldı 50 yıllık pizza devi iflas etti! Tüm şubeler kapatıldı

23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
23:01
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
21:58
Evlenmek için Aksaray’a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
21:09
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
20:55
8 ilde “Bayğaralar“ suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
20:16
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 00:07:27. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.