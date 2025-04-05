Sakaryaspor, Adanaspor'u 2-1 yendi

- Sakaryaspor - Adanaspor maçının ardından

Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş:

"Son maçlarda matematiksel olarak işi zora soktuk"

Sakatyaspor Teknik Direktörü İlker Püren:

"Hep beraber rüzgarı arkamıza alacağız ve yürümeye devam edeceğiz"

SAKARYA - Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında oynanan Sakaryaspor-Adanaspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Geldiğimiz günden itibaren ilk 6 maçta yakaladığımız iki puan baremi bizim için umut vericiydi, bir umudumuz vardı, toparlamıştık. Fakat son 4 haftadır yaşadığımız sorunlar, sıkıntılar git gide büyüyor. Sıkıntılı kadromuz vardı ona rağmen maçta istediğimiz oyun planı tutsa da, 1-0 öne geçtik fakat sonrasında hemen ardından yediğimiz gol bizim moralimizi bozdu. Penaltıyla alakalı da hakeme de birkaç şey söylemem gerekiyor, çok fazla hakemler hakkında konuşan biri değilim ama kendi gördüğü pozisyonu gitti VAR'da verdi. O beni şaşırttı biraz. Bana göre çok basit bir penaltıydı. Sonuçta kaybettik. Bizim için sorunlar büyüyor. Son maçlarda matematiksel olarak işi zora soktuk. Bir an önce inşallah sorun ve problemlerimizi düzelterek hedefimiz doğrultusunda ilerleriz diye düşünüyorum" dedi.

İlker Püren: "Kendi kariyerimi bıraktım, sadece bu şehre bir şeyler verebilmek için mücadele ediyorum"

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, mutlak kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını söyleyerek, "Sıralamadaki yerimiz, puan olarak aşağıya olan yakınlığımız ister istemez oyuna başladığımız dakikalarda oyun ritmimizi biraz olsun etkiledi. Neticede müsabakayı kazanarak bitirmiş olmak, bizim için alt taraf ile puan farkını 5'e çıkarmak daha öncesinde hep konuştuğumuz 'Şu puan farkını bir açabilsek, 4-5 puana çıkarabilsek ondan sonra çok daha farklı bir oyun ortaya koyacağız' dediğimiz noktadayız. Zaman zaman tabii ki istemediğimiz puan kayıpları yaşadık, taraftarımızı ve camiamızı üzdük. Onun neticesinde taraftarımızın tepkileri normal, onları çok iyi anlıyorum. Gerçekten bu şehrin dinamikleri çok başka hepimizi tetikte tutuyor. Bayram ve izinler girdi araya hiçbirinde Ankara'ya ailemi, çocuklarımı görmeye gitmedim. Hep burada oyuncular ve takımla birlikte olmaya çalıştım. Şunu çok net söylüyorum belki de teknik direktörlüğümde, bu işe başladığımdan beri ilk defa kendi kariyerimi bıraktım, vazgeçtim sadece bu şehir için ve bu şehre bir şeyler verebilmek için mücadele ediyorum. Bu şehri seviyorum, puan kayıp zamanında ne denirse denilsin, tepkilerini dile de getirseler ben gerçekten bu şehri seviyorum. Bundan sonraki kalan süreçte şansımız bizi nereye götürür bilmiyorum ama tek bir şey için buradan onlara söz veriyorum, varımla yoğumla bu şehir ve yine onlar için mücadele edeceğim. Ne derlerse desinler, hiç önemli değil arkamı dönüp bir kere olsun onların sitemlerine bakmam ama bizi desteklesinler. Bugün özellikle golü yedikten sonra bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Maçtan önce de bu heyecanımız vardı, bunu artık hep ateşleyeceğiz, hep beraber rüzgarı arkamıza alacağız ve yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.