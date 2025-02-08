Sakaryaspor Coşkulu Başladı - Son Dakika
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Sakaryaspor Coşkulu Başladı

Sakaryaspor Coşkulu Başladı

İlker Püren, Sakaryaspor'un her maçı kazanma hedefinde coşkulu bir mücadele sergileyeceğini belirtti.

08.02.2025 20:47
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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı 2-1 mağlup eden Sakaryaspor'un teknik direktörü İlker Püren, "Coşkulu, gerçekten her maçı kazanmak için oynayan bir Sakaryaspor izleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Püren, göreve yeni geldiğini ve duygusal anlar yaşadığını söyledi.

Daha önce Sakaryaspor'u çalıştırdığını ve şimdi geldikten sonra yeni bir süreç başladığını ifade eden Püren, "Maçtan sonra soyunma odasına girdiğimde oyunculara, 'Bu camiayla, Sakaryaspor taraftarıyla yıldızımız hiç barışmamıştı. Bu maçta almış olduğunuz bu galibiyet inşallah hem camiayla hem taraftarla olan barışma günümüz olsun. Bana bunu hediye ettiniz, size çok teşekkür ediyorum.' dedim. Bundan sonra yepyeni bir süreç başlıyor. Coşkulu, gerçekten her maçı kazanmak için oynayan bir Sakaryaspor izleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bunun için var gücümle çalışacağım." diye konuştu.

Püren, buradan gittikten sonra birçok takımda görev aldığını dile getirerek, fakat Sakaryaspor'un atmosferinin farklı olduğunu kaydetti.

Yeni gelen oyuncularla takımının çok daha güçleneceğini ifade eden Püren, Sakaryaspor'un kendi kimliğinde gerçek gücünü ortaya koyarsa takımının zorlu süreci atlatacağını anlattı.

Püren, takımının puan alarak ilerleyeceğini belirterek, "Onun sinyallerini de bugün verdik. Oyuna başladığımızda direktiflerimiz tabii ki oldu ama biz B planını yapmıştık. Eğer bunu tutturamazsak oyun içerisinde değişiklik yapıp buna geçeceğimizi oyuncularımıza söylemiştik. Hatta rakibin son 3-4 maçında üçlü dizilişe karşı da bir tedbirimiz vardı. O değişiklikten sonra zaten oyun bize dönmeye başladı. Kaptığımız toplarla çok çabuk rakip kaleye inip tehlikeli pozisyonlar ürettik." ifadelerini kullandı.

Ahlatcı Çorum FK cephesi

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta da kendileri açısından ligin yukarısını ilgilendiren bir müsabaka olduğunu aktardı.

Seri galibiyetler alarak cumartesi günü oynayacakları Kocaelispor maçı öncesi ilk 7 içinde kalmak ve yerlerini biraz daha sağlamlaştırmak istediklerini vurgulayan Özbalta, "İyi de oynadık, iyi başladık, iyi devam ettik golü bulduk. Ondan sonraki dakikalarda biraz daha Sakaryaspor oyun üstünlüğünü kurdu ve topu biraz daha eline geçirdi. Sonra defans arkasına yediğimiz top ve 1-1'lik sonuç." diye konuştu.

Özbalta, ikinci yarı başka oyun planına geçmeyi denediklerine dikkati çerek, şunları kaydetti:

"Bu zaten devreye girmeden 6-7 dakika kala da uygulamaya geçirdiğimiz bir oyun planıydı, bu sürede iki tane pozisyona girdik. Yani yapmak istediğimiz uygulamayı aslında yerine getirmişlerdi, buna devam ettik. Devre arasından sonra bunu modifiye ederek devam ettirmek istedik ama istemediğimiz bir gol, takım savunması anlamında yaptığımız bir hata bize çok pahalıya mal oldu. Üzgünüz. Uzun zamandır istikrar sağladığımız ligde en azından 1 puan alabileceğimiz bir müsabakaydı. Üzüntümüz bu yönde. Oyuncularımın mücadelesini tebrik ediyorum. Galibiyet için hem Sakaryaspor'u hem de çok sevdiğim İlker Püren hocayı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Sakaryaspor, Trendyol, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor Coşkulu Başladı - Son Dakika

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