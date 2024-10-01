Sakaryaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı

Spor

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'da teknik direktör Suat Kaya ile yollar ayrıldı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Suat Kaya ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sakaryaspor, Kaya yönetiminde ligde çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.