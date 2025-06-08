Sakaryaspor'da Yeni Başkan Kıratlı - Son Dakika
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Sakaryaspor'da Yeni Başkan Kıratlı

Sakaryaspor\'da Yeni Başkan Kıratlı
08.06.2025 14:23
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Sakaryaspor, olağanüstü kongrede Muhammet Kıratlı'yı başkan seçti. Cumhur Genç, görev süresini değerlendirdi.

Sakaryaspor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Muhammet Kıratlı getirildi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede, mevcut başkan Cumhur Genç aday olmadı.

Yönetim kurulunun mali ve idari yönden ibra edilmesinin ardından konuşan Genç, görev süresini değerlendirerek, "Sakaryaspor olarak play-off'ları, Süper Lig finallerini, maçları ve puanları kaybettik ama hiçbir zaman Sakaryasporluluk duruşunu ve kimliğini kaybetmedik. Bu yüzden Sakaryaspor'un yarınlara çok daha güvenli gideceğine inanıyorum." dedi.

Genç, Sakaryaspor'un yarınları için kalıcı gelir edemediklerini belirterek, yeni yönetime başarılar diledi.

Açık oylamayla yapılan seçime tek aday olarak giren Muhammet Kıratlı, yeşil-siyahlı kulübün başkanı oldu.

Sakaryaspor'un zorluklara rağmen yoluna devam ettiğini ve ülke futboluna hizmet sunduğunu dile getiren Kıratlı, zor zamanlarda görev almaktan kaçınmayan Cumhur Genç ve yönetimine teşekkür etti.

Kıratlı, Sakaryaspor'u hak ettiği yerlere ulaştırmak için sorumluluk alan kadro oluşturduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"1965'ten bu yana şehrimizin en büyük markası olan Sakaryaspor'umuzun başarısı için burada olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kongrenin hemen ardından hep birlikte şehrimizin değeri büyük Sakaryaspor'u daha iyi yerlere ulaştıracağız. Ekonomik anlamda özgür bir Sakaryaspor hedefi ve hayaliyle çıktığımız bu yolda altyapımıza gerekli önemi vererek, tıpkı geçmişte olduğu gibi Sakarya'mızın öz evlatlarını yetiştirecek, ülke futboluna kazandıracağız. Yönetim olarak ne yapacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi, Sakaryaspor'u daha iyi noktalara nasıl ulaştıracağımızı biliyoruz. Şehrimizin tamamını kucaklayarak, futbol aklını önde tutarak bir bütün halinde güzel günler göreceğiz."

Kıratlı, Vali Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve güçlü bir Sakaryaspor için sorumluluk alan, destek olan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Muhammet Kıratlı'nın başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Rahmi Şengül, Orhan Şeşen, Ekrem Seçgin, Fatih Aygün, Fatih Duman, Halil Boğaçayır, Ensar Ekşi, Günay Yücel, Nizamettin Sarı, Fırat Gözcan, Hasan Genç, Kürşat Ergezen, Mesut Büyükarslan, Hüseyin Haldızoğlu, Kenan Demir, Yusuf Aksa, Hayrettin Karaarslan, Anıl Çalışkan, Sinan Panda, Serdar Şengöz, Faruk Parlak, Muhammet Arabacı, Resul Uzunoğlu, Mehmet Yaşar Demirel, Murat Filizfidanoğlu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor'da Yeni Başkan Kıratlı - Son Dakika

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