Sakaryaspor, Dimitrios Kolovetsios'u Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, stoper Dimitrios Kolovetsios ile anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Takımımız, Dimitrios Kolovetsios ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz. Hoş geldin Dimitrios Kolovetsios." ifadelerine yer verildi.
Dimitrios Kolovetsios, geçen sezon Kayserispor forması giymişti.
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