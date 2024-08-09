Sakaryaspor ile Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı - Son Dakika
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Sakaryaspor ile Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonunun açılış maçında Sakaryaspor ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda devam eden bakım çalışmaları nedeniyle Pendik Stadı'nda oynandı. Ankara Keçiörengücü, sahaya 'Filistin'e özgürlük. Gazze'ye özgürlük. Özgür Filistin'in yanındayız.' yazılı pankartla çıktı. Başkent temsilcisinin attığı golün ardından Sakaryaspor taraftarı ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

09.08.2024 23:53
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Stat: Pendik

Hakemler: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Mehmet Kapluhan

Sakaryaspor: Szumski, Cebrail Karayel, Salih Dursun, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar (Dk. 89 Volkan Eğri), Aabid, Emre Demir (Dk. 80 Kahraman Demirtaş), Muhammed Ertürk, Gradel, Zagre (Dk. 73 Mustafa Pektemek)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahırcı, Caulker, Mert Kula, Ali Dere, Ramon, Rroca (Dk. 46 Camara), Abazaj (Dk. 66 Görkem Bitin), Yılmaz Basravi (Dk. 46 Erkam Develi), Traore, Dembele (Dk. 81 Süleyman Luş)

Goller: Dk. 49 Traore (Ankara Keçiörengücü), Dk. 55 Emre Demir (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Camara, Dk. 56 Abazaj (Ankara Keçiörengücü), Dk. 90+1 Bülent Uzun (Sakaryaspor)

Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonunun açılış maçında Sakaryaspor ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda devam eden bakım çalışmaları nedeniyle Pendik Stadı'nda oynandı.

Ankara Keçiörengücü, sahaya " Filistin'e özgürlük. Gazze'ye özgürlük. Özgür Filistin'in yanındayız." yazılı pankartla çıktı.

Başkent temsilcisinin attığı golün ardından Sakaryaspor taraftarı ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Konuk takımdan bir futbolcu, Sakaryaspor tribünlerine yönelik yaptığı hareketle gol sevincini yaşadı. Taraftarlar, bu duruma sahaya su şişesi atarak tepki gösterdi. Emniyet güçlerinin, bazı taraftarları gözaltına almak istemesi üzerine tartışma çıktı. Sakaryaspor yönetiminin devreye girmesinin ardından gerginlik son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor ile Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı - Son Dakika

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