Enes Zengin: "Biz bir enkaz aldık"

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 20:54  Güncelleme: 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Enes Zengin, kulübün mali durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 324 milyon lira borçla devraldıklarını belirten Zengin, yapılan ödemeler ve gelecekteki hedeflerine dair bilgiler verdi.

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Enes Zengin, Rüstemler Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında kulübün mevcut mali durumu, ödenen borçlar ve sportif geleceğe dair önemli açıklamalarda bulundu. Göreve geldiklerinde kulübün büyük bir kaos içerisinde olduğunu belirten Zengin, sistem anlamında devraldıkları tabloyu "enkaz" olarak nitelendirdi.

"324 milyon lira borçla devraldık"

Kulübün mali yapısına dair detaylı rakamlar paylaşan Başkan Enes Zengin, "Biz geldiğimizde mevcut futbolculara 223 milyon borç vardı. 101 milyonda acil olarak ödenmesi gereken FIFA, federasyon, personel ödemesi gibi bir borç vardı. Yani toplam 324 milyon borç vardı. Acil ödenmesi gereken FIFA dosyalarını ödemeseydik 3 dönem kalıcı transfer yasağı gelecekti. Aslında biz durumu kurtardık. O gün acil olan 60 milyon civarı parayı toparlayıp ödedik. Öncelikle şunu söyleyeyim, geldiğimiz dönemden bugüne 132 milyon civarı bir para ödendi. 1 Ocak'tan bu güne kadar. 132 milyon olan bu paranın 86 milyon 380 bin lirasını biz kendimiz yönetim olarak toparlayıp ödedik. Bunun geri kalanını Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar'ın gösterdiği sponsorlar ve desteklerden ödedik" dedi.

"Biz bu işe gönül verdik"

Sportif başarısızlık nedeniyle taraftar kadar üzgün olduklarını ifade eden Zengin, "Olduğumuz durum üzücü bir durum. Biz de en az Sakaryaspor taraftarı kadar üzgünüz. Biz gerçekten gönül esaslı yapıyoruz bu işi. Biz bir şeylerin peşinde olduğumuz için yapmadık bu işleri, gerçekten gönül esaslı yaptık. Yenildiğimizde biz de üzüldük, hatta Vanspor maçında attığımız ikinci golde birbirimize sarılıp ağladık biz. Arkadaşlar biz bir enkaz aldık. Sakaryaspor tabii ki hiçbir zaman enkaz olamaz ancak sistem anlamında biz ilk devir aldığımızda 8 futbolcu birkaç gün sonra boşa çıkıyordu. Boşa çıkan futbolcular var, bundan 5 gün sonra maçımız vardı" diye konuştu.

"Sorumluluğu ben ve yönetimim üstümüze alıyoruz"

Kulübün geleceği ve muhtemel senaryolar hakkında net mesajlar veren Zengin, "Bizim işimiz bu saatten sonra Sakaryaspor'dur. Önceliğimiz de Sakaryaspor'dur, ailemiz de Sakaryaspor'dur. Hedefimiz, eğer matematiksel olarak düşmedik evet. Eğer böyle bir şey olursa bu sorumluluğu ben ve yönetimim üstümüze alıyoruz. Bu takımı biz düştüğü yerden Allah'ın izniyle birlik olarak, gerçekten Sakaryaspor'u sevenlerle, biz birlik olursak, gerekirse dışarıda oynarız stadımız olmaz. Gerekirse kaldırımda maç izleriz. Ama Sakaryaspor hiçbir zaman sahipsiz kalmaz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 22:21:27. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.