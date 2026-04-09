Enes Zengin: "Biz bir enkaz aldık"

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Enes Zengin, Rüstemler Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında kulübün mevcut mali durumu, ödenen borçlar ve sportif geleceğe dair önemli açıklamalarda bulundu. Göreve geldiklerinde kulübün büyük bir kaos içerisinde olduğunu belirten Zengin, sistem anlamında devraldıkları tabloyu "enkaz" olarak nitelendirdi.

"324 milyon lira borçla devraldık"

Kulübün mali yapısına dair detaylı rakamlar paylaşan Başkan Enes Zengin, "Biz geldiğimizde mevcut futbolculara 223 milyon borç vardı. 101 milyonda acil olarak ödenmesi gereken FIFA, federasyon, personel ödemesi gibi bir borç vardı. Yani toplam 324 milyon borç vardı. Acil ödenmesi gereken FIFA dosyalarını ödemeseydik 3 dönem kalıcı transfer yasağı gelecekti. Aslında biz durumu kurtardık. O gün acil olan 60 milyon civarı parayı toparlayıp ödedik. Öncelikle şunu söyleyeyim, geldiğimiz dönemden bugüne 132 milyon civarı bir para ödendi. 1 Ocak'tan bu güne kadar. 132 milyon olan bu paranın 86 milyon 380 bin lirasını biz kendimiz yönetim olarak toparlayıp ödedik. Bunun geri kalanını Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar'ın gösterdiği sponsorlar ve desteklerden ödedik" dedi.

"Biz bu işe gönül verdik"

Sportif başarısızlık nedeniyle taraftar kadar üzgün olduklarını ifade eden Zengin, "Olduğumuz durum üzücü bir durum. Biz de en az Sakaryaspor taraftarı kadar üzgünüz. Biz gerçekten gönül esaslı yapıyoruz bu işi. Biz bir şeylerin peşinde olduğumuz için yapmadık bu işleri, gerçekten gönül esaslı yaptık. Yenildiğimizde biz de üzüldük, hatta Vanspor maçında attığımız ikinci golde birbirimize sarılıp ağladık biz. Arkadaşlar biz bir enkaz aldık. Sakaryaspor tabii ki hiçbir zaman enkaz olamaz ancak sistem anlamında biz ilk devir aldığımızda 8 futbolcu birkaç gün sonra boşa çıkıyordu. Boşa çıkan futbolcular var, bundan 5 gün sonra maçımız vardı" diye konuştu.

"Sorumluluğu ben ve yönetimim üstümüze alıyoruz"

Kulübün geleceği ve muhtemel senaryolar hakkında net mesajlar veren Zengin, "Bizim işimiz bu saatten sonra Sakaryaspor'dur. Önceliğimiz de Sakaryaspor'dur, ailemiz de Sakaryaspor'dur. Hedefimiz, eğer matematiksel olarak düşmedik evet. Eğer böyle bir şey olursa bu sorumluluğu ben ve yönetimim üstümüze alıyoruz. Bu takımı biz düştüğü yerden Allah'ın izniyle birlik olarak, gerçekten Sakaryaspor'u sevenlerle, biz birlik olursak, gerekirse dışarıda oynarız stadımız olmaz. Gerekirse kaldırımda maç izleriz. Ama Sakaryaspor hiçbir zaman sahipsiz kalmaz" şeklinde konuştu. - SAKARYA