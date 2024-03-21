Sakaryaspor, Şanlıurfaspor maçı için hazırlıklara başladı

Eski Milli Futbolcu Ersen Martin İzmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin, rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. İzmir'de düzenlenen cenaze töreninde teknik direktörler ve futbol camiasından birçok isim hazır bulundu. Ersen Martin, Türkiye'de birçok takımda forma giydi ve 3 kez A Milli Takım'da görev aldı.