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Sakaryaspor taraftarını maça böyle davet etti - Son Dakika

Sakaryaspor taraftarını maça böyle davet etti

23.12.2021 13:05

- Sakaryaspor taraftarını maça böyle davet etti Bileği bükülemeyen Sakaryaspor sosyal medyasından paylaştı Taraftardan biletlere yoğun ilgi Avrupa'nın 7 büyük liginde mağlubiyeti bulunmayan tek takım olarak bu seneki performansı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Sakaryaspor,...

- Sakaryaspor taraftarını maça böyle davet etti

Bileği bükülemeyen Sakaryaspor sosyal medyasından paylaştı

Taraftardan biletlere yoğun ilgi

SAKARYA - Avrupa'nın 7 büyük liginde mağlubiyeti bulunmayan tek takım olarak bu seneki performansı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Sakaryaspor, şampiyonluk yolundaki en önemli maçlardan biri olan Sivas Belediyaspor maçına taraftarını sosyal medyasında paylaştığı video ile davet etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18. haftanın ardından 42 puan ile 1. sırada yer alan Sakaryaspor bu seneki performansı ile dikkat çekmeye devam ediyor. 12 galibiyet ve 6 beraberlikle Süper Lig ve Avrupa'nın 7 büyük liginde namağlup devam ederek bileği bükülemeyen yeşil-siyahlılar bir üst lige çıkmak için var gücü ile mücadele ediyor.

Taraftardan yoğun ilgi

18 maçlık yenilmezlik serisi elde eden Sakaryaspor'a, ilk yarıyı noktalayacak olduğu Sivas Belediyespor maçı öncesinde Sakaryaspor taraftarından yoğun ilgi var. Salı günü itibariyle satışa çıkartılan karşılaşmanın biletleri edinilen bilgilere göre yoğun bir şekilde talep görüyor.

Sakaryaspor kulüp sosyal medya hesabı ise yaptığı paylaşımlarla taraftarın heyecanına ortak oluyor. Son olarak Sakaryaspor kulübü yaptığı videolu paylaşım ile tüm taraftarını maça davet etti. Sakaryaspor sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Şampiyonluk yolundaki en önemli maçlarımızdan biri olan Sivas Belediyespor maçına tüm taraftarımızı davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sakaryaspor'un en büyük hedefi ise ilk yarının ve 2021 yılının son maçında taraftarı önünde galip gelerek seneyi namağlup kapatmak.

18 maçlık yenilmezlik serisini devam ettiren Sakaryaspor ilk yarının son maçı olan Sivas Belediyespor'u yenmesi durumunda 19 maçlık yeni seriyle kulüp rekorunu kıracak.

Sakaryaspor taraftarını maça böyle davet etti
Sakaryaspor taraftarını maça böyle davet etti
Sakaryaspor taraftarını maça böyle davet etti
Sakaryaspor taraftarını maça böyle davet etti
Sakaryaspor taraftarını maça böyle davet etti
Sakaryaspor taraftarını maça böyle davet etti
Sakaryaspor taraftarını maça böyle davet etti
Sakaryaspor taraftarını maça böyle davet etti

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sakaryaspor taraftarını maça böyle davet etti - Son Dakika Spor


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