Sakaryaspor Ümraniyespor'a Mağlup

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Ümraniyespor mağlubiyeti sonrası fazla yorumda bulunmayarak çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu. Yeşil-siyahlılar, bitime 4 hafta kala 33 puanla 18. sırada düşme hattında kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, kısa bir açıklama yaptı. Dalcı, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Kazanmamız gereken bir maçtı, kaybettik. Çok üzgünüz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL