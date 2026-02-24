Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında dün deplasmanda Özbelsan Sivasspor'a 4-1 yenilen Sakaryaspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

GALİBİYETİ UNUTTULAR

Sakarya temsilcisi, lige 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle başlayarak 5 haftada 5 puan topladı. Sonraki 3 maçta 1 kez kazanan, 1'i hükmen olmak üzere 2 müsabakadan yenilgiyle ayrılan yeşil-siyahlı takım, 8 haftada 8 puanı hanesine yazdırdı.

Daha sonra yaptığı 3 maçı da kazanan yeşil-siyahlı takım, ligdeki tek galibiyet serisini elde ederek puanını 17'ye yükseltti. Sakarya ekibi, ligin ilk yarısının kalan 8 maçında 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayarak devreyi 22 puanla 16. sırada tamamladı.

SON 10 MAÇTA SADECE 2 PUAN

Sakaryaspor, ligde oynadığı son 10 maçta 2 puan alabildi. Ligin 17. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0'lık skorla geçen Sakaryaspor, ardından Arca Çorum FK, Manisa FK, Alagöz Holding Iğdır FK, Sipay Bodrum FK, Boluspor, Erzurumspor FK, Atko Grup Pendikspor ve Sivasspor maçlarında mağlubiyet yaşadı.

Bandırmaspor ve Amed Sportif Faaliyetler ile berabere kalan Sakarya temsilcisi, söz konusu 10 maçta 3 gol attı, kalesinde 18 gol gördü. Ligde 24 puanla 18. sırada bulunan yeşil-siyahlı takım, 1 Mart Pazar günü saat 20.00'de SMS Grup Sarıyer'i konuk edecek.