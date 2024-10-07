Sakaryaspor'un Kötü Başlangıcı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ilk 8 haftada aldığı sonuçlarla 2011-2012'den sonra en az puan topladığı sezon başlangıcını yaptı.

Geçen sezon play-off finalinde Bodrum FK'ye 3-1 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Sakarya temsilcisi, kadro yapılanmasına giderek oyuncu grubunun tamamına yakınını değiştirdi.

İdari ve ekonomik sorunların yanı sıra zemin bakımı nedeniyle iç saha maçlarını evinde oynayamayan yeşil-siyahlı takım, lige istediği gibi başlayamadı.

Sezona Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalarak başlayan Sakarya ekibi, sonraki haftalarda Manisa FK ile 2-2, Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 ve Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.

Ligin 5. haftasında Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden Sakaryaspor, daha sonra MKE Ankaragücü'ne 2-1, Central Hospital Ümraniyespor'a 3-1 ve Fatih Karagümrük'e 4-0 mağlup olarak üst üste 3 yenilgi yaşadı.

Sakarya temsilcisi, 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 7 puanla 8. haftayı 18. sırada kapattı. Rakip fileleri 8 kez havalandıran yeşil-siyahlı takım, kalesinde 13 gol gördü.

Sakarya ekibi, bu sonuçlarla 2011-2012 sezonundan sonra en az puan topladığı ilk 8 haftayı geride bıraktı.

Sakarya temsilcisi, mücadele ettiği ligde ilk 8 haftalar ele alındığında 2001-2002'de 7, 2002-2003 ve 2005-2006'da 17, 2003-2004'te 10, 2007-2008'de 19, 2008-2009'da 8, 2011-2012'de 4, 2022-2023'te 12, 2023-2024'te 9 puan toplamıştı.

Sakaryaspor'un 2001-2002 sezonundan beri ilk 8 haftalar itibarıyla performansı şu şekilde:

Sezon G B M A Y AV P S 2001-2002 2 1 5 10 14 -4 7 15 2002-2003 5 2 1 12 3 9 17 1 2003-2004 3 1 4 10 9 1 10 9 2005-2006 5 2 1 11 4 7 17 3 2007-2008 6 1 1 19 7 12 19 1 2008-2009 2 2 4 9 11 -2 8 17 2011-2012 1 1 6 6 17 -11 4 16 2022-2023 4 0 4 12 13 -1 12 9 2023-2024 2 3 3 6 8 -2 9 12 2024-2025 1 4 3 8 13 -5 7 18

Kaynak: AA