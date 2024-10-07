Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ilk 8 haftada aldığı sonuçlarla 2011-2012'den sonra en az puan topladığı sezon başlangıcını yaptı.
Geçen sezon play-off finalinde Bodrum FK'ye 3-1 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Sakarya temsilcisi, kadro yapılanmasına giderek oyuncu grubunun tamamına yakınını değiştirdi.
İdari ve ekonomik sorunların yanı sıra zemin bakımı nedeniyle iç saha maçlarını evinde oynayamayan yeşil-siyahlı takım, lige istediği gibi başlayamadı.
Sezona Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalarak başlayan Sakarya ekibi, sonraki haftalarda Manisa FK ile 2-2, Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 ve Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.
Ligin 5. haftasında Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden Sakaryaspor, daha sonra MKE Ankaragücü'ne 2-1, Central Hospital Ümraniyespor'a 3-1 ve Fatih Karagümrük'e 4-0 mağlup olarak üst üste 3 yenilgi yaşadı.
Sakarya temsilcisi, 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 7 puanla 8. haftayı 18. sırada kapattı. Rakip fileleri 8 kez havalandıran yeşil-siyahlı takım, kalesinde 13 gol gördü.
Sakarya ekibi, bu sonuçlarla 2011-2012 sezonundan sonra en az puan topladığı ilk 8 haftayı geride bıraktı.
Sakarya temsilcisi, mücadele ettiği ligde ilk 8 haftalar ele alındığında 2001-2002'de 7, 2002-2003 ve 2005-2006'da 17, 2003-2004'te 10, 2007-2008'de 19, 2008-2009'da 8, 2011-2012'de 4, 2022-2023'te 12, 2023-2024'te 9 puan toplamıştı.
Sakaryaspor'un 2001-2002 sezonundan beri ilk 8 haftalar itibarıyla performansı şu şekilde:
|Sezon
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|S
|2001-2002
|2
|1
|5
|10
|14
|-4
|7
|15
|2002-2003
|5
|2
|1
|12
|3
|9
|17
|1
|2003-2004
|3
|1
|4
|10
|9
|1
|10
|9
|2005-2006
|5
|2
|1
|11
|4
|7
|17
|3
|2007-2008
|6
|1
|1
|19
|7
|12
|19
|1
|2008-2009
|2
|2
|4
|9
|11
|-2
|8
|17
|2011-2012
|1
|1
|6
|6
|17
|-11
|4
|16
|2022-2023
|4
|0
|4
|12
|13
|-1
|12
|9
|2023-2024
|2
|3
|3
|6
|8
|-2
|9
|12
|2024-2025
|1
|4
|3
|8
|13
|-5
|7
|18
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor'un Kötü Başlangıcı - Son Dakika
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