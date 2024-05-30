Sakaryasporlu taraftarlar play-off finalini dev ekrandan takip etti

Spor

Sakaryasporlu taraftarlar, takımlarının Bodrum FK ile oynadığı Trendyol 1. Lig play-off final karşılaşmasını Demokrasi Meydanı'na kurulan dev ekrandan takip etti.

Yeni Adana Stadı'nda Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında yapılan play-off final maçına gidemeyen taraftarlar için Demokrasi Meydanı'nda dev ekran kuruldu.

Büyük heyecanla meydanı dolduran çok sayıda taraftar, tezahüratlar yaparak takımlarını maç boyunca destekledi.

Uzatmalara giden maçın 3-1 Bodrum FK'nin üstünlüğüyle sona ermesiyle Sakaryasporlu taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

Süper Lig özlemini 17 sezondur dindiremeyen Sakaryaspor, gelecek sezon da Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek.

Ligin son haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yenen Sakarya ekibi, bu sonuçla sezonu 3. sırada bitirerek direkt play-off finali oynamaya hak kazanmıştı.