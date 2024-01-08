Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından stadyumun dışına çıkan Davinson Sanchez, basın mensuplarına kafa karıştıran açıklamalar yaptı.
Kolombiyalı futbolcu, basın mensuplarının bulunduğu bölgeden geçerken, "Sakatlığın ne durumda?" sorusuyla karşılaştı. Galatasaray'ın savunmacısı, gazetecilere "Kim sakat?" yanıtını verdi. Davinson Sanchez, "Bir sonraki maç oynayacak mısın?" sorusuna ise "Umarım." karşılığını verdi. Ardından parmağıyla arka bölümü işaret ederek "Okan hoca karar verecek" dedi.
Haftalardır sakat olduğu nedeniyle forma giyemeyen yıldız futbolcunun neden böyle bir çıkış yaptığı ise büyük yankı uyandırdı. Davinson'un o anları binlerce etkileşim aldı.
Son Dakika › Spor › 'Sakat mısın?' sorusuna Davinson Sanchez'den görülmemiş tepki - Son Dakika