Sakız Adası'nda Türk-Yunan Spor Festivali
Sakız Adası'nda Türk-Yunan Spor Festivali

11.05.2026 13:44
Türk-Yunan Spor ve Kültür Festivali, dostluk mesajı ile Sakız Adası'nda düzenlendi.

YUNANİSTAN'ın 'Sakız Adası Homeros Kiralık Odalar, Apartlar ve Turistik Konutlar Derneği'nin organizasyonuyla gerçekleşen Türk-Yunan Spor ve Kültür Festivali, Sakız Adası Spor Salonu'nda yapıldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen basketbol turnuvasında Türkiye'den Mavi Ege ve İzmir Bulls, Yunanistan'dan ise Vaol ve Iones karşı karşıya geldi. İki gün süren organizasyonda takımlar, dostluk ve fair-play ruhu içinde mücadele etti.

'Dostluk kazandı' mesajının öne çıktığı turnuvada, Vaol takımından 12 yaşındaki Stamatis Pourgiazos organizasyonun en genç sporcusu olarak dikkati çekti. Turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülü ise İzmir Bulls forması giyen Hakan Yuğuranlar'a verildi. Organizasyonun ardından sahneye çıkan şef Berkan Atılgan yönetimindeki İzmir Rebetiko Korosu, konserle festivale renk kattı.

İKİ ÜLKE ARASINDA DOSTLUK MESAJI

Ev sahibi dernek başkanı Giorgos Mylonadis, festivalin başarıyla tamamlandığını belirterek organizasyonun önemine vurgu yaptı. Katılımcıların tamamının dostane bir atmosfer içinde yer aldığını ifade eden Mylonadis, şu değerlendirmede bulundu: "Bu festival, iki ülke arasında çok iyi ilişkiler kurulabileceğini gösteren önemli bir mesaj verdi. Dünyanın birçok yerinde krizler ve savaşlar yaşanırken, iki komşu ülke arasında barış ve istikrarın sürmesi büyük önem taşıyor. Spor ve müzik, bunu sağlayabilecek en güçlü araçlardır"

HAKAN YUĞURANLAR: BU TÜR ORGANİZASYONLAR ARTMALI

Turnuvanın MVP'si Hakan Yuğuranlar ise Sakız Adası'nda çok iyi ağırlandıklarını belirterek, seçilmesinin kendisini şaşırttığını söyledi. Yuğuranlar, "O kadar genç ve yetenekli oyuncu arasında beni seçmeleri büyük bir incelik. Bu tür organizasyonların artmasını diliyorum. İnsanların birbirini tanıması ve aslında aynı kültürel değerleri paylaştığını görmesi çok önemli" dedi.

BERKAN ATILGAN: SPOR VE MÜZİK DİPLOMASİYE KATKI SAĞLIYOR

İzmir Rebetiko Korosu kurucusu ve şefi Berkan Atılgan da spor ve müziğin iki ülke ilişkilerinde önemli bir köprü oluşturduğunu vurguladı. Atılgan, "Turizm açısından da çok değerli bir organizasyon oldu. Bu yıl Sakız Adası'ndaydık, umarız gelecek yıl Türkiye'de devam eder. Bazen siyasetin yapamadığını spor ve müzik başarabilir" ifadelerini kullandı. Atılgan ayrıca daha önce de Sakız Adası'nda Yunan bir koro ile ortak konser verdiklerini hatırlatarak, Avrupa'nın farklı şehirlerinde 10 yıldır konserler gerçekleştirdiklerini ve temmuz ayında Selanik ile Kavala'da sahne alacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA

