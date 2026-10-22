Salah'ın penaltısı Trabzonspor'a Hearts karşısında ilk yarıda 1-0 üstünlük getirdi

Salah'ın penaltısı Trabzonspor'a Hearts karşısında ilk yarıda 1-0 üstünlük getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Trabzonspor, Hearts karşısında ilk yarıyı Salah'ın 32. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 önde kapattı. İskoç ekibi karşısında ev sahibi Trabzonspor, soyunma odasına bu skorla üstün gitti.
Stat: Papara Park
Hakemler: Lawrence Visser, Ruben Wyns, Mathias Hillaert (Belçika)
Trabzonspor: Onana, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Cabral, Mendy, Folcarelli, Bouchouari, Saviolo, Salah, Dju
Hearts: Reus, Borchgrevink (Dk. 44 Kingsley), Fagan-Walcott, McCart, Mato, Miller, Magnusson, Altena, Guendouz, Braga, Wilson
Gol: Dk. 32 (Penaltıdan) Salah (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Cabral, Dk. 38 Samet Akaydin (Trabzonspor), Dk. 11 Miller, Dk. 20 Borchgrevink (Hearts)
UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Trabzonspor, İskoç ekibi Hearts karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
7. dakikadaki Hearts atağında orta alana yakın yerden Miller'ın aşırtma vuruşunda kaleci Onana, topu kale direğinin üstünden kornere çeldi. Sol taraftan kullanılan köşe atışında, iyi yükselen Walcott'ın kafa vuruşunda top yan direkten döndü.
10. dakikada Miller'ın sağ taraftan kullandığı faul atışında ceza alanı içindeki Braga'nın kafa vuruşunda kaleci Onana yatarak topu kontrol etti.
21. dakikada Salah'ın sağdan ortasında ceza alanında oluşan karambolde Samet'in dokunduğu top, direğin yanından auta çıktı.
31. dakikada Magnusson, ceza alanı içinde Dju'yu düşürünce karşılaşmanın hakemi, penaltı noktasını gösterdi.
32. dakikada Salah, penaltı atışında topu filelere gönderdi: 1-0.
43. dakikada Salah'ın pasında ceza alanı dışından Dju'nun dönerek vuruşunda kaleci Reus, soluna yatarak topu kornere çeldi.
45. dakikada Bouchouari'nin vuruşunda kaleci Reus, topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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