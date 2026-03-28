Salda Duatlonu Türkiye Kupası\'nda Şampiyonlar Belli Oldu

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde düzenlenen Salda Duatlonu Türkiye Kupası yarışlarında elit erkeklerde Ivan Shevchenko, elit kadınlarda Dilara Kara birinci oldu.

Burdur Valiliği ile Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Salda Duatlonu Türkiye Kupası yarışları Salda Gölü kenarındaki parkurda gerçekleştirildi. Yarışın ilk gününde elit erkekler kategorisinde Ivan Shevchenko birinci, Umut Pınarcı ikinci, Burakhan Öztaş üçüncü oldu. Elit kadınlar kategorisinde Dilara Kara birinci, Zehra Erdoğan ikinci; genç erkeklerde Zakhar Tsivkovskyi birinci, Dorukalp Azizoğlu ikinci, Mertcan Koşar üçüncü oldu.

Genç kadınlar kategorisinde Mariia İvashchenko birinciliği, Lieia Bezlepkina ikinciliği, Beren Urhan üçüncülüğü elde ederken, paraduatlaon erkekler PTS4 kategorisinde; Tahir Erdemir birinci, Can Adal Yıldız ikinci; paraduatlon erkekler ptss kategorisinde ise Yusuf Ege Gündüz birinci, Umut Gençler ikinci sırada yer aldı. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkan Vekili Bülent Cendik, Salda'nın lokasyon olarak çok güzel bir yerde olduğunu söyledi. Cendik, "Geçen yıl burada triatlon yapmıştık, bu yıl duatlon yapıyoruz. Duatlon 3 kademeden oluşuyor. Birincisini İzmir'de yaptık, ikincisini burada yaptık, üçüncüsünü ise Çaycuma'da yapacağız. 2 gün sürecek müsabakalarımız" dedi.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ise, "Yeşille mavinin buluştuğu çok güzel bir noktada, Salda'dayız. Dünya jeolojik mirası açısından görülebilecek en ender alanlardan biri burası. Mars'taki Jezero kraterine benzeyen en önemli temsilcilerinden biri Salda. Burada geçen yıl da yaptığımız etkinliklerde hep bilim ve sporun konuşulması gerektiğini vurguladık. Bu yıl duatlon etkinliğimize yaklaşık 466 sporcu katıldı. Keyifli bir etkinlik. Salda gezmeye, görmeye değer en ender alanlardan biri. Doğa ve spor tutkunlarını, bilim meraklılarını mutlaka Salda'yı göremeye, keşfetmeye bekliyoruz" diye konuştu.

Organizasyon yarın yapılacak yarışların ardından düzenlenecek törenle sona erecek.

ANİ ESEN RÜZGAR GÖLGELİĞİ UÇURDU

Öte yandan, yarışma sırasında bitiş çizgisine yakın bölgedeki 2 gölgelik ile demir bariyerler ani esen rüzgar nedeniyle devrildi. Yarışı bitiren sporcuların dinlenme alanı olarak hazırlanan bölgede devrilen gölgeliğin demirleri, bir basın mensubunun ayağına düştü, bir izleyicinin de sırtına çarptı. Alanda görevli sağlık ekiplerince gölgeliğin çarptığı 2 kişi kontrol edildi.

Kaynak: DHA

